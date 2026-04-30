Волкановски дал прогноз на бой Пратеса и Маддалены

Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски поделился ожиданиями от поединка бойцов в полусреднем весе Карлоса Пратеса и Джека Делла Маддалены, который состоится 2 мая в Перте и возглавит турнир UFC Fight Night 275.

«Джек Делла Маддалена против Карлоса Пратеса – невероятное главное событие. Если бы Джек не проиграл Исламу, он был бы огромным фаворитом в этом поединке, но сейчас ставки близки. Оба парня могут завершить бой досрочно, но можем увидеть и пять раундов. Я склоняюсь к победе Джека, но это очень интересный бой — потенциально бой вечера. Не предвзят ли я? Возможно, но не слишком. Давайте смотреть на это реально. Джек неоднократно проявлял себя. Да, он возвращается после большого поражения, но мы знаем, как хорош его бокс. Этот бой точно пройдёт в стойке, а на ногах у него всегда преимущество. Так что ставлю на победу Джека Делла Маддалены», — сказал Волкановски в видео на своём YouTube-канале.