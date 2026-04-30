Реванш Мейвезера и Пакьяо может быть перенесён — источник

Реванш боя между бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и непобеждённым американцем Флойдом Мейвезер-младшим может сменить арену и дату проведения, сообщает BoxingScene.

Поединок планируют перенести с арены «Сфера» на площадку, связанную с MGM — рассматриваются варианты с T-Mobile Arena или MGM Grand Garden Arena в Лаг-Вегасе. Отмечается, что дата боя также может измениться — вместо 19 сентября обсуждается середина августа, в частности 15-е число.

Бой пройдёт как официальный профессиональный поединок — его результат будет включён в рекорды боксёров (50-0 у Мейвезера и 62-8-3 у Пакьяо).

«Проводить это в «Сфере» не имело смысла — он не связан с казино. Бой там не состоится. Вообще. На миллион процентов», — приводит слова источника, близкого к ситуации, портал BoxingScene.

Представители «Сферы» и MGM на данный момент не комментировали ситуацию.