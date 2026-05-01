«Эта схватка не имеет смысла». Двалишвили — об отказе от поединка с Царукяном

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили в интервью Ариэлю Хельвани рассказал, что отказался бороться с Арманом Царукяном на турнире лиги RAF.

«Мне действительно предлагали бороться с Арманом, но эта схватка не имеет смысла. Арман на две весовые категории крупнее меня. Я видел, что Арман сделал с Юрайей Фейбером, был очень разочарован. Арман не должен был выбрасывать Фейбера с настила на трибуны. Юрайя — очень хороший человек, великий боец. Но Арман всегда относился ко мне с уважением, он прекрасный боец и мой сосед из Армении, родившийся в Грузии. Но необязательно было делать это с Юрайей. Я думал провести схватку с Арманом, но мы все знаем, что он лучше меня в борьбе. И когда у меня снова открылась сечка на носу, я ответил «нет» на предложение провести схватку с Царукяном», — заявил Двалишвили в интервью Ариэлю Хельвани.