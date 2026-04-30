Коди Дёрден рассказал, как согласился на бой с Фильо за несколько дней

Боец UFC Коди Дёрден рассказал, как принял поединок с Жафелом Фильо на коротком уведомлении и объяснил, почему изменил своё отношение к боям.

«Мне написал Али Абдель-Азиз: «Коди, хотят, чтобы ты подрался 9 мая с Жафелом Фильо».

Я такой: «9 мая? Это через три недели. А как же мой другой бой?» Сказал, что ситуация сложная — не могу постоянно брать бои на коротком уведомлении, попросил передать: я согласен, но дайте гарантию ещё одного боя. Он вернулся и сказал: «Да, всё подтверждено».

В воскресенье мне начинают писать из UFC насчёт перелёта, а на дворе 25 апреля. Думаю: что происходит? Звоню Али, он говорит: «Не переживай, бой 9 мая». Я сказал UFC: «Не дерусь на этих выходных, я не сделаю вес 125 фунтов за пять дней».

В понедельник Али звонит: «Извини, мы ошиблись, бой уже в эти выходные. Берёшь?».

Я немного поторговался с Миком и в итоге подумал: да к чёрту, почему бы и нет? Сел в самолёт, вылетел из Флориды в Вегас и собрал угловых», — приводит слова Дёрдена портал MMA Fighting.