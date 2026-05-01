Сауль Альварес проведёт титульный бой с Кристианом Мбилли в Эр-Рияде — источник

Мексиканский боксёр Сауль Альварес осенью поборется за чемпионский титул WBC во втором среднем весе. Его соперником станет француз Кристиан Мбилли. Об этом сообщают The Ring и журналист Майк Коппинджер в своих социальных сетях.

По информации источников, поединок запланирован на сентябрь и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Альвареса это будет первый бой после неудачи в сентябре 2025 года, когда он уступил Теренсу Кроуфорду в поединке за статус абсолютного чемпиона мира. На счету мексиканца 63 победы при трёх поражениях и двух ничьих.

Мбилли подходит к бою без поражений: в его активе 29 побед и одна ничья.

