Шавкат Рахмонов нацелен вернуться в октагон к концу 2026 года

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов планирует восстановиться после травмы и вернуться к выступлениям в UFC ближе к концу 2026 года. Об этом сообщает MMAJunkie.

По информации источника, 31-летний полусредневес продолжает длительный курс реабилитации после повреждения колена и перенесённых операций. Последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024 года. В феврале 2026-го он был исключён из рейтинга дивизиона UFC из-за отсутствия активности, где ранее занимал вторую позицию.

Несмотря на паузу, боец уже возобновил тренировки — в апреле он опубликовал видео с нагрузками, включая работу ног.

Рахмонов остаётся непобеждённым с рекордом 19–0, при этом 18 побед одержаны досрочно. Ранее он владел титулом M-1 Global, а сейчас намерен вернуться в гонку за пояс UFC, которым владеет Ислам Махачев.