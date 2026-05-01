Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шавкат Рахмонов нацелен вернуться в октагон к концу 2026 года

Комментарии

Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов планирует восстановиться после травмы и вернуться к выступлениям в UFC ближе к концу 2026 года. Об этом сообщает MMAJunkie.

По информации источника, 31-летний полусредневес продолжает длительный курс реабилитации после повреждения колена и перенесённых операций. Последний бой Рахмонов провёл в декабре 2024 года. В феврале 2026-го он был исключён из рейтинга дивизиона UFC из-за отсутствия активности, где ранее занимал вторую позицию.

Несмотря на паузу, боец уже возобновил тренировки — в апреле он опубликовал видео с нагрузками, включая работу ног.

Рахмонов остаётся непобеждённым с рекордом 19–0, при этом 18 побед одержаны досрочно. Ранее он владел титулом M-1 Global, а сейчас намерен вернуться в гонку за пояс UFC, которым владеет Ислам Махачев.

Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android