Арман Царукян объявил имя нового соперника в RAF. Им стал легендарный экс-боец UFC

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), представляющий Армению и Россию, Арман Царукян выступит на турнире по вольной борьбе Real American Fighter (RAF) 10, который состоится 13 июня в Сент-Луисе (США). Соперником россиянина станет бывшая легенда UFC Тони Фергюсон.

Это будет уже шестое появление Царукяна в RAF за последние пять месяцев. Недавно он победил Юрайю Фейбера. Всего с ноября 2025 года, когда он в последний раз выходил в октагон в UFC, Царукян провёл семь поединков в различных промоушенах.

Примечательно, что 30 мая Царукян также проведёт схватку в RAF. Соперником россиянина станет американский борец-инфлюенсер Килон Mugzy Джимисон. Таким образом, за две недели Арман выступит на турнире дважды.