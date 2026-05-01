«Клоуны всегда много болтают». Чимаев отреагировал на провокационные заявления Стрикленда

31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, отреагировал на резонансные заявления экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда, которые тот сделал в его адрес. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«Клоуны всегда болтают. Чувак, он в жизни ни одной курицы не пристрелил, как он собирается застрелить человека? Не думаю, что этот парень хочет устроить войну за пределами октагона. Если бы Шон этого хотел, он бы уже был мёртв… Чувак, в Нью-Джерси мусульманская община, это мой дом, так что я не думаю, что он придёт туда с оружием. Иначе в тюрьме окажется много людей», — сказал Чимаев во время общения с прессой.