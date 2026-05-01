«Будет весело». Хамзат Чимаев заявил о желании провести бой по боксу против Макгрегора

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал об интересе к проведению поединка по правилам бокса против бывшего чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора.

«Я не собираюсь переходить в бокс, навсегда останусь бойцом UFC. Не знаю. Скорее всего, [я бы мог согласиться только на бой по боксу] с Конором в Zuffa Boxing, может быть. Просто бокс. Может быть, если Zuffa дадут такую возможность побоксировать с Макгрегором и он согласится, будет здорово. Он лучше, чем Шон Стрикленд. Так что будет весело», — сказал Чимаев во время общения с прессой.