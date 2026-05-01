Наоя Иноуэ оказался тяжелее Дзюнто Накатани перед поединком

33-летний абсолютный чемпион мира по боксу во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ и действующий чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF в легчайшем весе соотечественник Дзюнто Накатани успешно сделали вес перед боем, который пройдёт на арене Tokyo Dome в Токио (Япония). Бой пройдёт завтра, 2 мая, и начнётся ориентировочно в 14:00 мск.

Иноуэ показал на весах 55,3 кг, а Накатани — 55,1 кг.

Напомним, Наоя и Дзюнто являются непобеждёнными боксёрами с одинаковыми рекордами в профессиональном боксе — 32-0. Однако Иноуэ одержал больше досрочных побед — 27. А Накатани, в свою очередь, выиграл нокаутом 24 поединка.