32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, образно высказался насчёт предстоящего поединка против экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328.

«Люди знают, насколько больше я стал, насколько голоден сейчас. Меня ждёт отличное мясо. Люблю белую американскую курочку», — сказал Чимаев во время общения с прессой.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.