Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У него ничего не получалось». Чимаев заявил, что доминировал над Стриклендом в спаррингах

«У него ничего не получалось». Чимаев заявил, что доминировал над Стриклендом в спаррингах
Комментарии

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, как проходили его спарринги с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«У него никогда ничего не получилось в спаррингах со мной. И в этот раз ничего не изменится. Тогда [когда я тренировался с ним] я выступал в полусреднем весе. Представьте, что я брал верх над ним, когда гонял вес», — сказал Чимаев во время общения с прессой.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.

UFC 328 — это не только про войну Чимаева и Стрикленда. Впереди исторический турнир
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android