«У него ничего не получалось». Чимаев заявил, что доминировал над Стриклендом в спаррингах

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал, как проходили его спарринги с экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом. Их бой станет главным событием турнира UFC 328.

«У него никогда ничего не получилось в спаррингах со мной. И в этот раз ничего не изменится. Тогда [когда я тренировался с ним] я выступал в полусреднем весе. Представьте, что я брал верх над ним, когда гонял вес», — сказал Чимаев во время общения с прессой.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.