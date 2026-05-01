Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шамиль Газиев успешно сделал вес перед боем на UFC в Австралии

14-й номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Шамиль Газиев, представляющий Бахрейн, успешно сделал вес к предстоящему поединку против австралийца Брандо Перичича, который пройдёт в Перте (Австралия) завтра, 2 мая, на турнире UFC Fight Night 275.

UFC 2026. UFC Fight Night 275, Перт, Австралия
Шамиль Газиев — Брандо Перичич
02 мая 2026, суббота. 15:00 МСК
Шамиль Газиев
Не началось
Брандо Перичич

Шамиль показал на весах 119,7 кг, а Брандо — 120,2 кг.

Шамилю 36 лет. В своём профессиональном рекорде Газиев имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и два поражения. В профи гражданин Бахрейна дебютировал в октябре 2020 года.

Брандо, в свою очередь, 31 год. Перичич в качестве профессионального бойца ММА одержал шесть побед и потерпел одно поражение.

