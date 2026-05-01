Хамзат Чимаев признался, что Макгрегор вдохновил его стать бойцом ММА

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, признался, что именно Конор Макгрегор вдохновил его на переход в ММА, когда в 2015 году нокаутировал за 13 секунд бразильца Жозе Альдо в бою за пояс UFC в полулёгком весе.

«Когда я увидел тот бой и услышал, сколько денег Конор заработал, я получил мотивацию начать заниматься ММА. Так что было бы круто побоксировать с ним. В этом нет ничего личного», — сказал Чимаев во время общения с прессой.

Чимаев оказался 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом без поражений на профессиональном уровне. В рекорде уроженца Чечни 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Борз выступает с 2018 года.