Результаты официального взвешивания участников турнира UFC в Австралии

Сегодня, 1 мая, состоялась официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира UFC Fight Night 275, который пройдёт завтра, 2 мая, в Перте (Австралия).

Главный кард:

Главный бой вечера, полусредний вес: Джек Делла Маддалена (77,11 кг) vs Карлос Пратес (77,11 кг).

Лёгкий вес: Бенеил Дариуш (70,76 кг) vs Куиллан Салкиллд (70,76 кг).

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (57,15 кг) vs Стив Эрцег (56,92 кг).

Полулёгкий вес: Марван Рахики (66,22 кг) vs Оливер Шмид (65,99 кг).

Тяжёлый вес: Шамиль Газиев (119,74 кг) vs Брандо Перичич (120,2 кг).

Тяжёлый вес: Тай Туиваса (120,2 кг) vs Луи Сазерленд (118,38 кг).

Прелимы:

Средний вес: Кэмерон Роустон (83,91 кг) vs Роберт Брычек (84,36 кг).

Полутяжёлый вес: Джуниор Тафа (93,21 кг) vs Кевин Кристиан (92,53 кг).

Средний вес: Джейкоб Малкун (84,36 кг) vs Джеральд Миршарт (86,18 кг)*.

Легчайший вес: Колби Тикнесс (61,23 кг) vs Винс Моралес (61,68 кг).

Средний вес: Бен Джонстон (84,14 кг) vs Уэсли Шультц (84,36 кг).

Полусредний вес: Джонатан Микаллеф (77,11 кг) vs Темба Горимбо (77,56 кг).

Лёгкий вес: Дом Мар Фан (70,53 кг) vs Коди Стил (70,76 кг).

* Джеральд Миршарт не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 30% от своего гонорара в пользу соперника.