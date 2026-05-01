Бенавидес: не думаю, что Бивол откажется от боя со мной и нарушит своё слово

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес заявил о желании провести поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в категории до 79,2 кг россиянина Дмитрия Бивола.

«Я уверен, что он будет со мной драться. Если кто-то и может составить мне конкуренцию, то это точно Бивол. Так что, думаю, он хочет этого боя. Не думаю, что Дмитрий откажется и нарушит своё слово. Но посмотрим. В конце концов, сегодня я могу думать одно, а завтра всё может измениться. Но я определённо планирую сразиться с Биволом сразу после Рамиреса», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.