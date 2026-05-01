Правительство США может аннулировать паспорт боксёра Флойда Мейвезера за неуплату налогов

Налоговое управление США уведомило 49-летнего бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего о намерении аннулировать его американский паспорт за неуплату налогов. Об этом сообщает журнал The Ring со ссылкой на официальное постановление.

Согласно имеющейся информации, налоговая служба уведомила Мейвезера о своём намерении сообщить об этом в Государственный департамент в конце марта. Представители налоговой службы объяснили Мейвезеру, что решение по поводу аннулирования паспорта связано с неурегулированной серьёзной задолженностью по налогам.

Согласно изученным документам, Флойд должен налоговой службе США более $ 7,25 млн. Среди способов предотвратить аннулирование паспорта Мейвезер может либо полностью погасить долг; заключить соглашение о рассрочке платежей или урегулировать спор с Министерством юстиции; доказать, что его налоговая задолженность не подлежит взысканию из-за финансовых трудностей или кражи личных данных; подать заявление о банкротстве.

Таким образом, запланированный на 27 июня показательный бой Флойда Мейвезера против кикбоксёра Майка Замбидиса в Афинах находится под угрозой срыва.