«Мне нравится то, что он говорит». Чимаев — о резонансных заявлениях Стрикленда

32-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, рассказал о своём отношении к резонансным заявлениям экс-чемпиона UFC в категории до 84 кг американца Шона Стрикленда. Их бой состоится в ночь с 9 на 10 мая и станет главным событием турнира UFC 328.

«Я люблю это. Мне нравится UFC, мне нравится Шон Стрикленд и то, что он говорит. [Шон] делает наш поединок грандиозным, пусть зарабатывает деньги. Мне нравится, как Стрикленд говорит. Это хорошо для меня. Мне не нужно беспокоиться о том, что я должен что-то говорить», — сказал Чимаев во время общения с прессой.