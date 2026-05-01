Джек Делла Маддалена провёл напряжённую битву взглядов с Карлосом Пратесом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена и пятый номер рейтинга UFC в категории до 77 кг бразилец Карлос Пратес провели напряжённый стердаун в преддверии поединка, который пройдёт завтра, 2 мая, в Перте (Австралия) на турнире UFC Fight Night 275 и станет главным событием ивента.

Джеку 29 лет. В профессиональном рекорде австралийского бойца 18 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и три поражения. В качестве профи Делла Маддалена дебютировал в марте 2016 года.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. В рекорде в ММА Пратеса 23 победы, из которых 21 была одержана досрочно, и семь поражений.