«Не считаю лёгким». Нганну — о возможном поединке с Джейком Полом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался насчёт возможного противостояния с 29-летним американским боксёром и блогером Джейком Полом.

«Я никогда не считаю бой лёгким. Не заблуждайтесь на этот счёт. И вы также должны понимать, что Джейк верит в себя и в свои силы. Мы столько раз списывали его со счетов, а потом ошибались», — приводит слова Нганну портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах.