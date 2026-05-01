«Для меня это как воздух». Отец Бивола — о сопровождении сына на бои

Отец бывшего абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола Юрий Бивол рассказал о том, почему сопровождает своего сына на поединки.

— Юрий Иванович, 30 мая Дима выступает в Екатеринбурге, наверняка собираетесь вместе с ним поехать и будете у него в углу. Так?

— Да, всё верно. Планируем.

— А скажите, пожалуйста, вот откуда пошла эта традиция быть на каждом поединке сына и поддерживать его?

— Ну, эта традиция с первого дня, когда он только начал заниматься этим прекрасным видом спорта ещё в Кыргызстане. На все практически соревнования [я его сопровождал], но там если только были такие ситуации, когда, ну, или по здоровью, или там что-то [другое мешало]. А так я всегда его сопровождал, и, когда мы переехали уже и в Россию, тоже на всех соревнованиях участвовал.

— Это кому больше необходимо? Вам или ему?

— Наверное, нам обоим. Это не знаю. Для меня это, конечно, как воздух. Я, когда рядом, чувствую более в этой ситуации, в этом моменте, как необходимо, может, какую-то подсказку [дать] или поддержку [оказать]. Пусть она будет незначимой, но я думаю, что нам обоим это [необходимо], — сказал Бивол в интервью на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.