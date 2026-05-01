Раунтри: если Чимаев поднимется в весе, нам всем конец

Американский боец UFC Халил Раунтри поделился мыслями о возможном переходе непобеждённого средневеса Хамзата Чимаева в полутяжёлый вес.

«У меня смешанные чувства. Когда я впервые услышал новость о том, что Хамзат заинтересован в переходе в полутяжёлый вес, я, честно говоря, немного расстроился. Просто осознание того, что такой парень, как Хамзат, может прийти в твой дивизион и стать потенциальным соперником, не вызывает у меня радости. Тренируясь с этим парнем, понимаешь, что он лучший в мире. Это очень тяжело. Тяжело во всех аспектах – в стойке, в борьбе. Ни у кого не бывает лёгких раундов с Хамзатом. Неважно, какая весовая категория и какие габариты. Моей первой мыслью было: «Если он действительно поднимется выше, нам всем конец». Именно так я на это смотрю», — приводит слова Раунтри MMA Junkie.