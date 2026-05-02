Билостенный: мои бои за школой всегда собирали какое-то количество народа. Это было весело

Российский тяжеловес Сергей Билостенный рассказал, как дрался в юности.

«У меня там были конфликты. Мои бои за школой всегда собирали какое-то количество народа. Это было весело. Я родом из Серпухова. Рос в «Яме», район Слобода. И там приходилось иметь дело с ребятами, которые не были настроены дружелюбно. Но это нормально — мальчишки. Парни всегда выясняют какие-то отношения. А ещё я всегда смотрел поединки. У меня в окружении были единоборцы, которые неплохо выступали по любителям. В 16 лет на тренировки пошёл и я. Начали работать, трудиться, очень понравилось мне. Спорт, соревновательная деятельность.

На территории школы сами договаривались с теми, с кем что-то не поделили. И после занятий шли драться. Попал на пору, когда начали активно внедряться телефоны с камерами. И на следующий день ты приходил в школу знаменитым. Всем передавались такие видео. Но у меня был старший товарищ — Максим Рябичев. Мастер спорта по шести видам единоборств. Он приезжал за мной на скутере на район и говорил: «Слушай, там в соседнем районе один парень наговорил на тебя, поехали». Я садился и ехал драться. Как мне сейчас кажется, моему сопернику он говорил то же самое. И просто смотрел, как мы хлестаемся», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.