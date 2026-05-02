PFL Sioux Falls 2026
Бокс/ММА Новости

Сергей Билостенный рассказал, как похудел на 49 кг за пять месяцев

Сергей Билостенный рассказал, как похудел на 49 кг за пять месяцев
Комментарии

Российский тяжеловес Сергей Билостенный рассказал, как в подростковом возрасте похудел за пять месяцев на 49 кг.

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Ренан Феррейра — Сергей Билостенный
03 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Не началось

«128 кг. Это был максимум. Но был период, когда похудел на 49 кг. Мне было 15 лет, я весил 117 кг. И через пять месяцев уже было 68 кг. В какую-то девочку втрескался. Проходило это нормально. Я почитал материал, изучил диетологию, что-то посмотрел. Диета, естественно, была неправильная. Но было как было. Я рос, тянулся вверх. И быстро похудел. А сейчас руководствуюсь принципом: «Делу время, потехе час». Создаю себе во время лагеря список мест, куда пойду после боя. И по этому списку иду. Награда после поединка. А потом это вновь заканчивается, начинается обычное питание», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

«Если предъявят за флаг России — снимусь с боя!» Огненное интервью с Билостенным
