Сергей Билостенный рассказал, как похудел на 49 кг за пять месяцев

Российский тяжеловес Сергей Билостенный рассказал, как в подростковом возрасте похудел за пять месяцев на 49 кг.

«128 кг. Это был максимум. Но был период, когда похудел на 49 кг. Мне было 15 лет, я весил 117 кг. И через пять месяцев уже было 68 кг. В какую-то девочку втрескался. Проходило это нормально. Я почитал материал, изучил диетологию, что-то посмотрел. Диета, естественно, была неправильная. Но было как было. Я рос, тянулся вверх. И быстро похудел. А сейчас руководствуюсь принципом: «Делу время, потехе час». Создаю себе во время лагеря список мест, куда пойду после боя. И по этому списку иду. Награда после поединка. А потом это вновь заканчивается, начинается обычное питание», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.