Билостенный дал прогноз на поединок Волкова и Кортес-Акосты

Российский тяжеловес Сергей Билостенный дал прогноз на поединок между своим соотечественником вторым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе Александром Волковым и четвёртым номером рейтинга в тяжёлом весе доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, который состоится в ночь на 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке.

«Вальдо – парень с тяжёлым правым оверхендом. Это не кросс… Он просто закидывает этот правый. Но Саша на том уровне, когда может отработать технично и спокойно. Чтобы соперник даже не касался его этой правой рукой. Думаю, что победит», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.