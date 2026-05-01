Топурия: у Белого дома вы увидите другого Илию

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия заявил, что подходит к предстоящему поединку против американца Джастина Гэтжи с особенным настроем и готовностью показать фанатам нового Эль Матадора.

«Впервые в жизни я выйду в октагон, когда моя жизнь не зависит от того, что там произойдёт. Спасибо богу за то, что дал мне стабильность, при которой ни я, ни мои дети никогда не будем ни в чём нуждаться. У Белого дома вы увидите другого Илию. Того, кто по-настоящему наслаждается этим искусством», — приводит слова Топурии Heavy.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года.