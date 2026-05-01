Спарринг-партнёр Чимаева объяснил, почему Хамзат сильнее Шона Стрикленда

30-летний американский боец Брендан Аллен высказался о поединке между чемпионом в среднем весе Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

«Я думаю, Хамзат слишком искусен. Шон своего рода боец одного приёма, немного ленивый, не обладает каким-то безумным уровнем мастерства. Он просто невероятно неудобен, когда ты находишься с ним в клетке, и, если ты никогда этого не испытывал, это шок.

Но я думаю, что у Хамзата слишком много навыков. Я думаю, он окажется даже избыточно искусным. Теперь он старше, он умнее, он мудрее в плане своего менталитета, своих эмоций и своего уровня навыков. Он будет слишком хорош для Шона, и я думаю, то, как он подойдёт к бою, шокирует многих людей», — приводит слова Аллена издание MMAJunkie.