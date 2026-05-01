Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Спарринг-партнёр Чимаева объяснил, почему Хамзат сильнее Шона Стрикленда

Спарринг-партнёр Чимаева объяснил, почему Хамзат сильнее Шона Стрикленда
Комментарии

30-летний американский боец Брендан Аллен высказался о поединке между чемпионом в среднем весе Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«Я думаю, Хамзат слишком искусен. Шон своего рода боец одного приёма, немного ленивый, не обладает каким-то безумным уровнем мастерства. Он просто невероятно неудобен, когда ты находишься с ним в клетке, и, если ты никогда этого не испытывал, это шок.

Но я думаю, что у Хамзата слишком много навыков. Я думаю, он окажется даже избыточно искусным. Теперь он старше, он умнее, он мудрее в плане своего менталитета, своих эмоций и своего уровня навыков. Он будет слишком хорош для Шона, и я думаю, то, как он подойдёт к бою, шокирует многих людей», — приводит слова Аллена издание MMAJunkie.

«Мы умрём врагами». История конфликта Чимаева и Стрикленда
«Мы умрём врагами». История конфликта Чимаева и Стрикленда
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android