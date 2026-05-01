Главная Бокс/ММА Новости

Боец UFC рассказал о ценности участия в тренировочном лагере Хамзата Чимаева

Боец UFC рассказал о ценности участия в тренировочном лагере Хамзата Чимаева
30-летний американский боец среднего веса UFC Брендан Аллен рассказал о тренировочном лагере с 32-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Лагерь с Хамзатом? Это была отличная возможность. Выдался прекрасный опыт. Я многому научился, провёл много хороших спаррингов, и какой же это отличный способ ворваться в начало собственного лагеря, когда это происходит в работе с чемпионом в конце его лагеря. Так что отличный опыт, команда была великолепна, связь с Хамзатом была прекрасна. Теперь он мой хороший друг, и я с нетерпением жду будущего», — приводит слова Аллена издание MMAJunkie.

В начале июня Аллен встретится с Эдменом Шахбазяном на турнире UFC Fight Night 278.

