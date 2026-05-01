Бой Крылова и Уиттакера может пройти на UFC 329 — источник

Поединок между российским полутяжеловесом Никитой Крыловым и бывшим чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером находится в стадии разработки и может состояться 12 июля на турнире UFC 329, сообщает телеграм-канал Вестник ММА.

Напомним, Крылов в качестве профессионала дебютировал в июле 2012 года. В рекорде Никиты 31 победа (28 — досрочно) и 11 поражений.

Уиттакеру 35 лет. В своём профессиональном рекорде австралиец имеет 27 побед, из которых 15 были одержаны досрочно, и девять поражений. В качестве профи Роберт дебютировал в 2014 году. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу и карате.