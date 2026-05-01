Названа дата возможного поединка между Пэдди Пимблеттом и Бенуа Сен-Дени — Eurosport

30-летний французский боец, пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени проведёт поединок с 31-летним британским атлетом и бывшим претендентом на временный титул UFC в лёгком весе Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 329 в июле, о чём сообщило издание Eurosport.

Пимблетт в последнем поединке уступил Джастину Гэтжи в борьбе за временный титул, а Сен-Дени нокаутировал Дэна Хукера.

UFC 329 состоится в ночь с 11 на 12 июля и станет кульминацией международной недели боёв в Лас-Вегасе. Официально о главном событии ещё не объявлено, но, по данным различных источников, свой поединок на турнире может провести также легендарный ирландец и первый двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

