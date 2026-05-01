Трамп ответил, когда начнётся подготовка Белого дома к турниру UFC

Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп высказался о подготовке к турниру промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) летом 2026 года.
«Арену начнут строить на следующей неделе. Около 5 тыс. человек смогут смотреть турнир. Ещё будет размещено около 100 тыс. человек вокруг территории Белого дома. Это абсолютно бесплатно. Это будет здорово», — приводит слов Трампа издание MMAJunkie.
Турнир состоится в ночь на 15 июня. Кард шоу:
Илия Топурия (Испания) — Джастин Гэтжи (США) — за титул в лёгком весе;
Алекс Перейра (Бразилия) — Сириль Ган (Франция) — за временный титул в тяжёлом весе;
Шон О'Мэлли (США) — Айманн Захаби (Канада) — легчайший вес;
Маурисио Руффи (Бразилия) — Майкл Чендлер (США) — лёгкий вес;
Бо Никал (США) — Кайл Докас (США) — средний вес;
Диего Лопес (Бразилия) — Стив Гарсия (США) — полулёгкий вес;
Джош Хокит (США) – Деррик Льюис (США) – тяжёлый вес.