Главная Бокс/ММА Новости

Трамп ответил, когда начнётся подготовка Белого дома к турниру UFC

Трамп ответил, когда начнётся подготовка Белого дома к турниру UFC
Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп высказался о подготовке к турниру промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) летом 2026 года.

«Арену начнут строить на следующей неделе. Около 5 тыс. человек смогут смотреть турнир. Ещё будет размещено около 100 тыс. человек вокруг территории Белого дома. Это абсолютно бесплатно. Это будет здорово», — приводит слов Трампа издание MMAJunkie.

Турнир состоится в ночь на 15 июня. Кард шоу:

Илия Топурия (Испания) — Джастин Гэтжи (США) — за титул в лёгком весе;

Алекс Перейра (Бразилия) — Сириль Ган (Франция) — за временный титул в тяжёлом весе;

Шон О'Мэлли (США) — Айманн Захаби (Канада) — легчайший вес;

Маурисио Руффи (Бразилия) — Майкл Чендлер (США) — лёгкий вес;

Бо Никал (США) — Кайл Докас (США) — средний вес;

Диего Лопес (Бразилия) — Стив Гарсия (США) — полулёгкий вес;

Джош Хокит (США) – Деррик Льюис (США) – тяжёлый вес.

Комментарии
