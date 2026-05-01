«Перестань кусать руку, которая тебя кормит». Роузи ответила Кайле Харрисон

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи ответила на критику от действующей обладательницы титула Кайлы Харрисон, которая высказывалась о методах продвижения её поединка с Джиной Карано.

«Она выходит и начинает нести всякую чушь обо мне и Джине. Эй, мы делаем для тебя только хорошее. Мы помогаем тебе. У меня буквально есть личная заинтересованность в развитии более тяжёлых женских дивизионов. Она говорит, что больше не может делать вес в своей категории, что это отняло годы её жизни, и я думаю: «Позволь мне тебе помочь!» Как думаешь, кто бы продвигал тебя в полулёгком весе? Я! Кто помог бы тебе зарабатывать больше? Снова я!

Я пытаюсь тебя накормить, так перестань кусать руку, которая тебя кормит. Я пытаюсь тебе помочь. Она для меня как младшая избалованная сестрёнка – я просто говорю ей: «Не лезь ко мне, ладно? Мамочка работает. Иначе мне придётся преподать тебе урок». Ты не самый большой бой. Самый большой бой – это Джина. Но всё это выгодно и тебе тоже. Сейчас твои активы выше, чем когда-либо. Можете не благодарить – всегда пожалуйста! Теперь придумай, как этим воспользоваться», — сказала Роузи в видео на своём YouTube канале.