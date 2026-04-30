Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джонни Уокер поднимется в тяжёлый вес ради боя с Анте Делией в Белграде — источник

Джонни Уокер поднимется в тяжёлый вес ради боя с Анте Делией в Белграде — источник
Комментарии

Бразильский боец Джонни Уокер проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории на турнире UFC Belgrade, который состоится 1 августа в столице Сербии. Соперником бразильца станет хорват Анте Делия, сообщает MMA Fighting.

Уокер принял решение подняться в дивизион после неудачного выступления на UFC 327 в апреле, где он проиграл Доминику Рейесу. За последние шесть поединков бразилец одержал всего две победы.

Делия, бывший чемпион PFL в тяжёлом весе, начал свой путь в UFC с досрочной победы над Марчином Тыбурой на UFC Vegas 110 в ноябре 2025 года, но затем проиграл два боя подряд — Валдо Кортес-Акосте и Сергею Спиваку.

Материалы по теме
Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая Финал Андреевой/Шнайдер и медали синхронисток. Главные события спорта 1 мая
Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России? Как сейчас зарабатывает Хабиб и остался ли у него бизнес в России?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android