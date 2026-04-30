Джонни Уокер поднимется в тяжёлый вес ради боя с Анте Делией в Белграде — источник

Бразильский боец Джонни Уокер проведёт свой первый поединок в тяжёлой весовой категории на турнире UFC Belgrade, который состоится 1 августа в столице Сербии. Соперником бразильца станет хорват Анте Делия, сообщает MMA Fighting.

Уокер принял решение подняться в дивизион после неудачного выступления на UFC 327 в апреле, где он проиграл Доминику Рейесу. За последние шесть поединков бразилец одержал всего две победы.

Делия, бывший чемпион PFL в тяжёлом весе, начал свой путь в UFC с досрочной победы над Марчином Тыбурой на UFC Vegas 110 в ноябре 2025 года, но затем проиграл два боя подряд — Валдо Кортес-Акосте и Сергею Спиваку.