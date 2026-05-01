Бокс/ММА Новости

Шон Стрикленд — о Хамзате Чимаеве: UFC пытается ограничить моё общение с собакой

Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд в очередной раз резко высказался о чемпионе дивизиона Хамзате Чимаеве и об ограничениях со стороны промоушена, в том числе отмене битвы взглядов между атлетами.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

«UFC пытается ограничить моё общение с собакой. Послушайте, я скажу вот что. Я не позволю, чтобы мной командовала какая-то собака из третьего мира… Если я увижу, что к нашим лагерям относятся неравно, я выйду в вестибюль и подожду его там.

Контролируйте эту ***** или не делайте этого. Мне всё равно. Пусть фишки падают, куда им вздумается, это Америка...» — написал Стрикленд в социальной сети Х.

