Главная Бокс/ММА Новости

«Нганну и Немков не дали ему раскрыться». Билостенный высказался о Феррейре

«Нганну и Немков не дали ему раскрыться». Билостенный высказался о Феррейре
Российский тяжеловес Сергей Билостенный высказался о карьере Ренана Феррейры.

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Ренан Феррейра — Сергей Билостенный
03 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Не началось

«Не дали ему раскрыться. Чувствовали угрозу большую в ударной мощи. Переводили, всё быстро заканчивалось. Но это не отменяет того, что он крутой чувак, чемпион. Классно работает в стойке, использует антропометрию. Он крут.

У меня не бывает одинаковых лагерей. Получилось провести много спаррингов с Вовой Дайнеко. Он высокий парень. Не такой, как Ренан, но высокий. Это – из ряда вон выходящее. Это было хорошо для меня, что я не спарринговался с ребятами моего роста», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

