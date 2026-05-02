«Нганну и Немков не дали ему раскрыться». Билостенный высказался о Феррейре

Российский тяжеловес Сергей Билостенный высказался о карьере Ренана Феррейры.

«Не дали ему раскрыться. Чувствовали угрозу большую в ударной мощи. Переводили, всё быстро заканчивалось. Но это не отменяет того, что он крутой чувак, чемпион. Классно работает в стойке, использует антропометрию. Он крут.

У меня не бывает одинаковых лагерей. Получилось провести много спаррингов с Вовой Дайнеко. Он высокий парень. Не такой, как Ренан, но высокий. Это – из ряда вон выходящее. Это было хорошо для меня, что я не спарринговался с ребятами моего роста», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.