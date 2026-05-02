Главная Бокс/ММА Новости

Билостенный рассказал о различиях между PFL и Bellator

Билостенный рассказал о различиях между PFL и Bellator
30-летний российский тяжеловес Сергей Билостенный высказался о различиях между Professional Fighters League (PFL) и Bellator.

PFL 2026. PFL Sioux Falls, Су-Фолс, США
Ренан Феррейра — Сергей Билостенный
03 мая 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Не началось

«В PFL намного лучше это организовано внутри. В структурном плане, системы работы как таковой. На какой-то порядок комфортнее в финансовом плане. Эти контракты шли с шагами давно. Улучшались. И PFL держит ту же планку. Условия постоянно повышаются. При переходе в новую лигу также подписали новые контракты. И улучшили условия», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Свой следующий поединок Сергей проведёт в ночь на 3 мая в США с Ренаном Феррейрой.

