Билостенный рассказал о различиях между PFL и Bellator

30-летний российский тяжеловес Сергей Билостенный высказался о различиях между Professional Fighters League (PFL) и Bellator.

«В PFL намного лучше это организовано внутри. В структурном плане, системы работы как таковой. На какой-то порядок комфортнее в финансовом плане. Эти контракты шли с шагами давно. Улучшались. И PFL держит ту же планку. Условия постоянно повышаются. При переходе в новую лигу также подписали новые контракты. И улучшили условия», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Свой следующий поединок Сергей проведёт в ночь на 3 мая в США с Ренаном Феррейрой.