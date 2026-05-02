Сергей Билостенный — о судьях: мне кажется, они русофобы, вот и всё

Российский тяжеловес Сергей Билостенный ответил на вопрос о судействе своих поединков.

— По ходу вашей карьеры в дело часто вмешивались судьи. Отвлекал Хёрб Дин, была странная дисквалификация.

— Мне кажется, они ********* русофобы, вот и всё. Злости или обиды не было. Просто опустошение. Вроде выиграл, а руку мне не подняли. При какой-то внутренней политике в странах зарубежья, направленной против нашей страны, это уже не неожиданность. Это логично. Уканье уже меня не колышет. Мы же дерёмся, не снимая флаги. И они укают там. Но это никак не меняет отношения к делу, — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.