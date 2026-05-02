Билостенный: у меня русское имя, я россиянин. Это моя страна

Российский тяжеловес Сергей Билостенный объяснил важность выступлений под флагом России.

«Если бы мне так сказали, я бы этого не сделал. Поехал бы домой. Это прикол какой-то? Я приезжаю сюда. У меня русское имя, я россиянин. Вы и так в любительском спорте ограничили всё, что можно. Я спортсмен – человек, который занимается соревновательной деятельностью. И на международных стартах я представляю свою страну. А когда говорят: «Нет, ты не представляешь» — тогда вообще зачем это всё? Я так могу и дома заниматься какими-то делами, выступать внутри страны. Если предъявят за флаг России – снимусь с боя и поеду домой. Это не вопрос денег и регалий. Это моя страна. Я горжусь тем, что я её представляю. Это внутренние вещи и ощущения», — сказал Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.