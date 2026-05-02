Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 2 мая, на Tokyo Dome в Токио состоится поединок между двумя японскими профессиональными боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани. Предварительное начало поединка между двумя японцами — в 14:00 по московскому времени, время может измениться.

Правами на трансляцию владеет стриминговый сервис DAZN. В России турнир покажет «Амедиатека». Спортивный портал «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира.

Рекорд обоих боксёров — 32 победы без поражений, оба входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound. Иноуэ владеет титулами в четырёх весовых категориях, Накатани — в трёх.