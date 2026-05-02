UFC Fight Night 275: во сколько начало турнира в Перте, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» состоится очередной турнир UFC Fight Night 275. Бои предварительного карда начнутся в 11:00 мск. Главный кард стартует в 14:30 мск.

Полностью турнир покажут платформа UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец». Главный кард также в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Кроме того, главные бои вечера можно посмотреть на онлайн-платформе Okko.

В главном событии вечера в октагоне встретятся бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена и представитель Бразилии Карлос Пратес. Победитель станет претендентом на чемпионство, чемпионом является Ислам Махачев.