Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: где смотреть бой, на каком канале

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира приблизительно в 14:00 мск станет один из самых крупных поединков в современном боксе — абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ встретится с соотечественником Дзюнто Накатани, который проводит свой второй бой в этой весовой категории.

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. В России турнир покажет «Амедиатека».

Иноуэ — чемпион мира в четырёх весах, дважды японец собирал все пояса и становился абсолютом. Накатани, в свою очередь, покорил три дивизиона. Рекорд у обоих боксёров — 32-0, они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.