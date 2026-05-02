UFC Fight Night 275: полный кард участников турнира в Австралии, список бойцов

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» состоится очередной турнир UFC Fight Night 275. Бои предварительного карда начнутся в 11:00 мск. Главный кард стартует в 14:30 мск.
Полный кард турнира UFC Fight Night 275:
Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес;
Бенеил Дариуш — Куиллан Салкиллд;
Тим Эллиотт — Стив Эрцег;
Шамиль Газиев — Брандо Перичич;
Тай Туиваса — Луи Сазерленд;
Кэмерон Роустон — Роберт Брычек;
Джуниор Тафа — Кевин Кристиан;
Джейкоб Малкун — Джеральд Миршерт;
Колби Тикнесс — Винс Моралес;
Бен Джонстон — Уэсли Шульц;
Марван Рахики — Оливер Шмид;
Джонатан Микаллеф — Темба Горимбо;
Дом Мар Фан — Коди Стил.