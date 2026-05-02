Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: полный кард боксёрского турнира, список бойцов

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между двумя японскими профессиональными боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом события.
Полный кард боксёрского турнира в Японии:
Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;
Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;
Сора Танака — Дзин Сасаки;
Тосики Симомати — Реия Абэ;
Косуке Томиока — Сёго Танака;
Док Но Юн — Юито Мориваки;
Йосики Такеи — Ван Дэкан.