Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: полный кард боксёрского турнира, список бойцов

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Главным событием турнира станет поединок между двумя японскими профессиональными боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом события.

Полный кард боксёрского турнира в Японии:

Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани;

Такума Иноуэ — Кадзуто Иока;

Сора Танака — Дзин Сасаки;

Тосики Симомати — Реия Абэ;

Косуке Томиока — Сёго Танака;

Док Но Юн — Юито Мориваки;

Йосики Такеи — Ван Дэкан.