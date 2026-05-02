Алексей Егоров победил француза Коупа и бросил вызов Алексею Папину

Чемпион мира — 2025, двукратный чемпион России в тяжёлом весе Давид Суров и бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров в пятницу, 1 мая, в Калининграде добились побед в своих поединках, которые прошли в рамках международной матчевой встречи «Битва тяжеловесов» между сборными России и мира.

Давид Суров (1-0, КО 1) в главном бою вечера бокса в Калининграде единогласным решением судей победил мексиканца Кевина Мартинеза (14-1, КО 10). А в соглавном событии шоу в Калининграде Алексей Егоров (13-3, КО 9) единогласным решением судей победил обладателя пояса EBU Silver француза Сейди Коупа (13-0, КО 8), а после победы вызвал бывшего первого номер рейтинга WBC соотечественника Алексея Папина.

«Не очень доволен собой. Долго не боксировал. Заключительный мой выход был в июле прошлого года. Простой сказывался. Был бы этот бой 10-раундовым, было бы лучше. Но ржавчину я сбросил, это важно. Хочу вызвать своего друга, товарища по команде Алексея Папина. Лёха, блин, давай подерёмся. Я тебя очень уважаю, ты крутой мужик. Но оба знаем, что этот бой назревает. Долгое время я не хотел этого делать, но ситуация такая, что надо драться и зарабатывать. Хотелось бы, чтобы Алексей принял этот бой. Не могу за него решать. Но между собой мы это ни разу не обсуждали, как-то кулуарно это проходило. А сейчас ситуация такая, что я вообще не боксирую. Лёха тоже не так часто боксирует. Нам нужны бои. И, наверное, пришло время», — приводит слова Егорова пресс-служба IBA.