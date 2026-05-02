Фото: специальный перстень для победителя боя Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани

Пресс-служба боксёрской организации World Boxing Council (WBC) опубликовала фотографии перстня, который получит победитель поединка между двумя японскими профессиональными боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани.

Согласно сообщению WBC, перстень, изготовление которого обошлось более чем в $ 100 тыс., содержит 626 драгоценных камней, среди которых 573 бриллианта общим весом в 11 карат.

На внутренней стороне выгравированы фамилии боксёров, а на двух боковых сторонах перстня надпись «Неоспоримый чемпион» и дерево с датой поединка.

