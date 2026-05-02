Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: ориентировочное время начала боя — 14:00 мск

2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум» пройдёт большой вечер профессионального бокса. Ориентировочное время начала поединка между 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и его 28-летним соотечественником Дзюнто Накатани, который проводит свой второй бой в этой весовой категории, запланировано на 14:00 мск.

Наоя Иноуэ — чемпион мира в четырёх весах, звезда японского бокса дважды собирал все пояса и становился абсолютным победителем. Дзюнто Накатани, в свою очередь, покорил три дивизиона. Рекорд обоих боксёров — 32-0, они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.