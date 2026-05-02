Джек Делла Маддалена — Карлос Пратес: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир

В субботу, 2 мая, в Перте, Австралия, на «Эр-Эй-Си-Арене» состоится очередной турнир UFC Fight Night 275, в главном бою которого встретятся бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена и представитель Бразилии Карлос Пратес. Ориентировочное время начало боя — 16:30 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Также эфир можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Победитель поединка Делла Маддалена — Пратес станет претендентом на чемпионство, чемпионом является Ислам Махачев.