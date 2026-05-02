Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани: прямая онлайн-трансляция боя начнётся в 14:00

Прямая трансляция поединка между двумя звёздными японскими боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани начнётся в 14:00 мск.

Бой между Наоей и Дзюнто возглавляет кард крупного боксёрского вечера, который проходит 2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум».

Иноуэ — чемпион мира в четырёх весах, дважды японец собирал все пояса и становился абсолютным чемпионом. Накатани, в свою очередь, покорил три дивизиона. Рекорд у обоих боксёров — 32-0, они входят в топ-7 рейтинга pound-for-pound.