PFL Sioux Falls 2026
Бокс/ММА Новости

Йоэль Ромеро победил в турнире на голых кулаках, сломав челюсть сопернику

48-летний серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее по вольной борьбе, а также бывший претендент на титул UFC в среднем весе кубинец Йоэль Ромеро в ночь на 2 мая одержал победу в турнире по боям на голых кулаках в промоушене Gamebred Bareknuckle MMA в Майами.

Соперником Ромеро стал 36-летний американец Алекс «Спартанец» Николсон, выступавший с 2016 по 2017 год в промоушене UFC.

Победа Ромеро досталось в первом раунде. После мощного тейкдауна Йоэль нанёс сильный удар левой рукой голове оппонента, зажатого у клетки, который раздробил челюсть Николсону, и тот был вынужден отбивать удары. Рефери остановил поединок, пока Ромеро выбрасывал удары по лежащему оппоненту, а позже Алекс показывал на свою сломанную челюсть, подойдя к сопернику, который поцеловал его в лоб в знак поддержки.

