Прямая онлайн-трансляция боя Наоя Иноуэ — Дзюнто Накатани началась

Началась прямая онлайн-трансляция поединка между двумя звёздными японскими боксёрами — 33-летним абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоей Иноуэ и 28-летним обладателем титулов в трёх весовых категориях Дзюнто Накатани.

Правами на трансляцию турнира владеет стриминговый сервис DAZN. В России турнир покажет «Амедиатека».

Сражение между двумя звёздами японского бокса возглавляет кард крупного боксёрского вечера, который проходит 2 мая в Токио, Япония, на легендарной арене «Токио Доум».

Оба японских атлета обладает равной серией побед — по 32. При этом каждый подошёл к этому поединку в статусе непобеждённого. Иноуэ в своём последнем бою победил Алана Дэвида Пикассо единогласным судейским решением.